Algeria: oggi le elezioni per il Senato, poche alleanze e partiti deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgono oggi le elezioni per la ripartizione dei seggi del Consiglio della nazione, la camera alta (Senato) del parlamento bicamerale algerino. Dai risultati elettorali, emergeranno 68 nuovi funzionari che dovranno entrare a far parte del Consiglio della nazione, diventando senatori, mentre altri 34 saranno nominati dal presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, come sancito dalla Costituzione. I 68 senatori verranno eletti da circa 7.150 funzionari municipali e dipartimentali. Il 98,8 per cento dei candidati è composto da uomini, il resto da donne, mentre il 36,83 per cento è compreso tra i 41 e i 50 anni, più del 29 per cento è compreso tra i 51 e i 60 anni, il 26,44 tra i 35 e i 40 anni e solo il 7,9 per cento supera i 60 anni. Il senato dell’Algeria, con 174 membri di cui metà eletta e metà nominata dal presidente, ha un mandato di sei anni e ogni tre anni rinnova metà dei propri effettivi. (segue) (Ala)