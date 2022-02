Algeria: oggi le elezioni per il Senato, poche alleanze e partiti deboli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai primi dati emersi, risulta che nessun partito sarà presente in tutte le 58 wilaya - le circoscrizioni amministrative di primo livello in cui è diviso il Paese, definibili province. Il Fronte di liberazione nazionale (Fln), storico partito erede del movimento rivoluzionario che condusse la guerra d’indipendenza algerina, si presenta a questa tornata elettorale con 78 candidati in 50 wilaya. Il Raggruppamento nazionale democratico (Rnd), di centro-destra, invece, si presenta con 74 candidati in 47 wilaya, mentre il Fronte Moustakbal, nazionalista, concorre con 51 candidati in 51 wilaya. Anche i partiti islamisti, il Movimento società per la pace (Msp), vicino ai Fratelli musulmani, e il Movimento el Binaa, più vicino alle posizioni del nazionalismo arabo algerino, hanno optato per non presentarsi in tutte le wilaya: l’Msp ha in gioco 37 candidati in 32 wilaya, El Binaa concorre invece in 25 wilaya con 27 candidati. Dal canto loro, gli indipendenti hanno presentato 178 candidati in 46 wilaya. (segue) (Ala)