Algeria: oggi le elezioni per il Senato, poche alleanze e partiti deboli (3)

- Le motivazioni che hanno portato i partiti a scegliere di non presentare almeno un candidato per seggio sono di ordine politico e giuridico. Nel primo caso, nessuna formazione è riuscita a raggiungere alleanze e accordi su candidati congiunti nei wiyala contesi, come nel caso del Fln e del Rnd, che quest’anno non hanno presentato candidati né congiuntamente né indipendentemente ad Annaba, città costiera nell’est dell’Algeria. Nel secondo caso, invece, l’esclusione di diversi candidati dal concorrere in alcuni seggi sancita dall'Autorità elettorale indipendente algerina (Anie) nel mese di dicembre, ha spinto le principali formazioni politiche del Paese a concentrarsi sui wilaya più importanti, anche a causa delle tempistiche del ricorso e del reintegro di alcuni candidati. (Ala)