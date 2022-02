Cina-Serbia: incontro presidenti, impegno a rafforzare ulteriormente relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha incontrato oggi l’omologo della Serbia, Aleksandar Vucic, in visita a Pechino in occasione delle Olimpiadi invernali, che si sono aperte ieri. Xi, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cinese, ha descritto i due Paesi come “amici di ferro” e le relazioni bilaterali come un modello, sottolineando la crescita dei rapporti degli ultimi anni e gli importanti progetti intrapresi nelle infrastrutture, nell’energia e nella capacità produttiva, “tra i migliori nella cooperazione della Cina con i Paesi dell’Europa centrale e orientale”. Il leader cinese ha ricordato anche l’assistenza e il sostegno reciproci nel contesto della pandemia di coronavirus e i cambiamenti che la crisi sanitaria globale ha provocato, ribadendo l’impegno a cooperare per la produzione congiunta di vaccini. (segue) (Cip)