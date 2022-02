Cina-Serbia: incontro presidenti, impegno a rafforzare ulteriormente relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alle prospettive strategiche e a lungo termine, per Xi le due parti devono rafforzare le sinergie, perseguire una cooperazione di alta qualità sulla Nuova via della seta o Belt and Road Intiative (Bri), l’iniziativa di connettività lanciata da Pechino, far progredire progetti come la ferrovia Serbia-Ungheria e la superstrada Novi Sad-Ruma, massimizzare i vantaggi degli investimenti, con particolare riferimento all’impianto siderurgico Hbis di Smederevo e al complesso minerario Serbia Zijin Bor Copper. Infine, Xi ha espresso la disponibilità della Cina a rafforzare la cooperazione con la Serbia nei contesti multilaterali. (segue) (Cip)