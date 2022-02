Cina-Serbia: incontro presidenti, impegno a rafforzare ulteriormente relazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic, prosegue il comunicato, ha espresso apprezzamento per la spettacolare cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici, descrivendola come una “festa visiva”, e per la calorosa accoglienza cinese. Il leader di Belgrado ha osservato che dalla visita di Xi in Serbia nel 2016, le relazioni bilaterali si sono rafforzate, l’interscambio commerciale è triplicato, la costruzione della ferrovia Serbia-Ungheria ha fatto progressi e l’economica serba ha registrato tassi di crescita tra i più alti d’Europa. La parte serba non vede l’ora di rafforzare ulteriormente la cooperazione con la parte cinese in materia di economia, commercio e investimenti e di intensificare gli scambi interpersonali e culturali. Infine, si legge nella conclusione della nota, la Serbia sarà sempre fermamente con la Cina su questioni riguardanti i suoi interessi fondamentali, comprese quelle relative allo Xinjiang e a Taiwan. All’incontro erano presenti anche Ding Xuexiang, direttore dell’Ufficio generale del Partito comunista cinese; Yang Jiechi, direttore dell’Ufficio della commissione centrale degli affari esteri, e Wang Yi, ministro degli Esteri. (Cip)