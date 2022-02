Germania: ministro Economia Habeck, necessario ridurre dipendenza da gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve ridurre la propria dipendenza dal gas russo. Lo ha affermato il vice cancelliere e ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, spiegando che la Germania "deve agire e proteggersi meglio" nel contesto della crisi delle forniture del gas e delle tensioni fra Russia e Ucraina. "Dobbiamo migliorare il nostro approvvigionamento per il prossimo inverno", ha detto Habeck in un'intervista ai quotidiani del gruppo Funke. La situazione geopolitica "sta costringendo la Germania a creare altre opzioni per l'import di gas e per la diversificazione delle forniture". Se Berlino non agirà in questo senso, "diventerà una marionetta", ha aggiunto Habeck. Il ministro ha poi criticato il progetto del Nord Stream 2. A livello geopolitico, il gasdotto "non solo aumenta la nostra dipendenza dal gas russo, ma anche l'attenzione su una rotta di fornitura che è vulnerabile", ha proseguito. Habeck ha infine espresso una critica alla completa deregolamentazione del mercato del gas. "Al momento non abbiamo alcuna influenza statale, e non può continuare così", ha affermato.(Geb)