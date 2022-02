Malesia: ex primo ministro Mahathir dimesso dall’ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro della Malesia Mahathir Mohamad, 96 anni, è stato dimesso oggi dall’ospedale National Heart Institute di Kuala Lumpur, dove era stato ricoverato il 22 gennaio. Lo ha reso noto la struttura sanitaria. L'ex premier, che ha problemi cardiaci, era stato sottoposto a un intervento di cui non sono stati resi i dettagli lo scorso 8 gennaio, dopo un precedente ricovero a metà dicembre. Figura di primo piano della politica malese, Mahathir ha guidato il governo per 22 anni tra il 1981 e il 2003 ed è tornato al potere nel 2018, all’età di 92 anni, per circa due anni.(Fim)