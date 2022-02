Regno Unito: ministra Cultura sostiene Johnson nonostante aumentino critiche fra i Conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Boris Johnson “è molto positivo” in merito alla sua permanenza alla guida del governo del Regno Unito. Lo ha affermato oggi la ministra della Cultura Nadine Dorries, spiegando di aver parlato con lo stesso Johnson nell’ultimo giorno e di averlo trovato sereno, nonostante le pressioni per dimettersi che arrivano dall’opposizione e da alcuni deputati conservatori. “Ci sono poche voci contrarie, da coloro che erano forti sostenitori del Remain e che vedono questa opportunità come l’ultima per ribaltare la Brexit”, ha aggiunto Dorris in merito alla fronda interna al Partito conservatore. L’ultimo parlamentare dei Tories ad aver consegnato una lettera di sfiducia verso Johnson è stato ieri l’ex ministro Nick Gibb, che diventa dunque il nono fra i conservatori a sancire la propria contrarietà alla permanenza dell’attuale premier a Downing Street. (Rel)