Sardegna: Legambiente e Comune di Portoscuso uniti per il no a gasiera e rigasificatore

- No alla gasiera Snam con annesso rigasificatore da 110 mila metri cubo a Portoscuso. Lo hanno detto chiaro e forte Legambiente appoggiata dall'amministrazione comunale della cittadina sulcitana, dai cittadini e da Sardegna Pulita. Un progetto che, secondo il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, “non serve al porto, né al polo industriale. La gasiera non corrisponde alle esigenze di Portovesme e della Sardegna. Il 12 febbraio ci sarà una manifestazione di protesta”. Per Legambiente, la gasiera sarebbe troppo vicina al centro abitato di Portoscuso, a due passi dall'imbarco per i traghetti e molto vicina alla centrale termoelettrica e, come ha sottolineato Vincenzo Tiana di Legambiente Sardegna, “avrà una capacità di 110 mila metri cubi, ben al di sopra delle esigenze del polo industriale”. Sulle eccessive dimensioni dell'impianto si appuntano le critiche dell'amministrazione comunale. Giorgio Alimonda, sindaco di Portoscuso, ha sottolineato che “il problema sicurezza è rilevante, sia per i cittadini che per i lavoratori. Dedicare la banchina alla gasiera significa cancellare altre prospettive di sviluppo per il nostro paese”. (Rsc)