Milano: Scavuzzo, investito un milione di euro per politiche contro spreco alimentare

- In occasione della Giornata nazionale 2022 contro lo spreco alimentare, il Comune di Milano prosegue il suo impegno nelle buone pratiche di gestione della Food Policy anche attraverso l'ampliamento del progetto degli Hub di quartiere investendo la cifra di oltre 1 milione di euro, ottenuta nell'ambito del premio Earthshot Prize. È proprio grazie al prestigioso riconoscimento ricevuto lo scorso 17 ottobre direttamente da Londra, che Milano potrà rafforzare e ampliare le azioni contro lo spreco alimentare in città, in particolare con gli Hub di quartiere e iniziative nuove e innovative. Nei giorni scorsi la Giunta ha infatti deliberato le linee guida per l'utilizzo del milione di euro assegnato dal principe William alla città di Milano: al potenziamento degli Hub esistenti e all'attivazione di nuovi saranno destinati 500mila euro, anche attraverso l'erogazione di contributi in favore di enti del Terzo Settore attivi a Milano per lo sviluppo di progettualità innovative sul recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari, prima che diventino spreco di cibo. Alla raccolta di eccedenze di ortofrutta da distribuire presso gli Hub saranno dedicati 200mila euro, sempre grazie al trasferimento di contributi in favore di enti del Terzo Settore attivi a Milano, per i prossimi due anni. (segue) (Com)