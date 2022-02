Milano: Scavuzzo, investito un milione di euro per politiche contro spreco alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno poi 150mila euro i fondi destinati a realizzare una campagna di comunicazione sulla prevenzione e la riduzione dello spreco alimentare destinata ai cittadini, piccoli e grandi, coinvolgendo anche le società partecipate e le scuole di Milano. Il Comune dedicherà poi una parte del contributo, 150mila euro, allo sviluppo di una Food Policy Academy volta alla diffusione internazionale del modello degli Hub di Quartiere e delle azioni sviluppate attraverso attività di training online e di visite a Milano per le città aderenti alle reti del Milan Urban Food Policy Pact e di C40. Tale azione contribuirà al rafforzamento delle competenze di altre città che già oggi condividono con Milano l'impegno alla trasformazione dei sistemi alimentari per renderli più sostenibili e inclusivi. "L'orgoglio provato lo scorso ottobre, quando in rappresentanza di tutta la città, abbiamo ricevuto questo prestigioso riconoscimento, si traduce oggi in pieno spirito meneghino in azioni concrete per proseguire nel nostro obiettivo - sottolinea lol vice sindaco Anna Scavuzzo, delegata alla Food Policy -. Destinare un milione di euro a investimenti in diversi ambiti per aumentare l'efficacia delle politiche contro lo spreco alimentare è per noi una sfida che non affrontiamo da soli: il percorso che abbiamo intrapreso ormai da anni e che ci ha fatto emergere a livello internazionale come esempio, è stato possibile grazie a tutta la città: ai partner che in questo percorso ci hanno affiancato e supportato, ai cittadini che hanno messo in pratica azioni piccole ma importanti per migliorare l'utilizzo del cibo in modo attento e consapevole, alle volontarie e ai volontari che ogni giorno sono impegnati negli Hub. L'impegno di tutti e ciascuno ci ha portato fino a qui e sono certa che ci farà ancora fare molta strada". (segue) (Com)