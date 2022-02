Milano: Scavuzzo, investito un milione di euro per politiche contro spreco alimentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 con gli hub di quartiere di Isola e Lambrate, sono state raccolte e redistribuite oltre 170 tonnellate di cibo, coinvolgendo 24 Onlus attive nei diversi municipi e tra luglio e dicembre del 2021 sono stati avviati i due nuovi Hub del Gallaratese e Foody, presso il mercato ortofrutticolo. Altri due Hub saranno prossimamente attivati arrivando così a 6 Hub di città. I partner dell'iniziativa crescono e ad oggi, oltre a Fondazione Cariplo, Politecnico di Milano e Assolombarda presenti fin dall'avvio del progetto, sono presenti Programma QuBi, Fondazione Milan, Fondazione Snam, Banca di Credito Cooperativo di Milano come sostenitori, Banco Alimentare della Lombardia, Terre des Hommes e Ibva come gestori degli Hub, Avis comunale di Milano che ha messo a disposizione il suo spazio e Number One come fornitore di servizi e per quanto riguarda l'Hub presso Foody Mercato agroalimentare di Milano, oltre a Sogemi grazie al progetto 'Valore' partecipano l'Università degli studi di Milano, Recup, Croce Rossa Italiana e Banco Alimentare della Lombardia. Il coinvolgimento delle insegne della grande distribuzione è fondamentale e ad oggi sono Lidl Italia, Esselunga, Carrefour, NaturaSi, Erbert, Coop Lombardia, Il Gigante, Bennet, Penny Market, nella squadra anche le aziende Maire Tecnimont, Pellegrini, Pirelli, Siemens, Armando Testa e Samsung Electronics. (Com)