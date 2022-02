Sostenibilità: Patuelli, sviluppo deve essere compatibile con tutela salute e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rapidità dell'accelerazione dello sviluppo economico e della popolazione ha più recentemente imposto ai più qualificati organismi internazionali il termine "sostenibilità" che occorre innanzitutto declinare come metodo, come lungimiranza delle potenzialità di ogni attività ed iniziativa e dei rischi connessi: sostenibilità impone un salto di qualità di valutazione dei rischi di crescita all'infinito di uno sviluppo che deve essere preventivamente compatibile con la tutela della salute e dell'ambiente. Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli alla Tornata dell'Accademia degli Incamminati in occasione della consegna del 'Vincastro d'Argento – Premio a una Vita' al Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, oggi 5 febbraio a Bagnacavallo. "La sostenibilità è, in sostanza, alternativa all'attualismo, a tutto ciò che non valuta le conseguenze innanzitutto prospettiche. Sostenibilità è innanzitutto visione lunga e alternativa alle scelte basate anche sulla sondaggistica che analizza principalmente le conseguenze emotive di fenomeni già consolidati", aggiunge Patuelli, secondo cui la tutela dell'ambiente rappresenta una sfida per tutta l'umanità, un dovere comune e universale di rispettare beni collettivi, impedendo che si possa fare "impunemente uso delle diverse categorie di esseri, viventi o inanimati". (segue) (Rin)