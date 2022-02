Sostenibilità: Patuelli, sviluppo deve essere compatibile con tutela salute e ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente dell'Abi, le prospettive dello sviluppo economico debbono rispettare anche prospetticamente l'integrità ed i ritmi della natura e della salute delle persone, anche perché le risorse naturali non sono illimitate e diverse di esse non sono rinnovabili. "Il mondo bancario farà crescentemente la propria parte, con sempre maggiore lungimiranza, a tutela della "sostenibilità", anche se, certamente, non potrà e non dovrà fare tutto. Abbattere l'indigenza, la povertà anche nelle economie più avanzate, è interesse di tutti. La via maestra è la ripresa dello sviluppo sostenibile e lungimirante con più qualificazione professionale, più occupazione e più garanzie sociali", afferma ancora Patuelli, secondo cui costituzionalismo, libertà, democrazia, economia di mercato, giustizia sociale e ricerca scientifica debbono esprimere un progresso più lungimirante, equo e diffuso. (Rin)