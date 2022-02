Pechino 2022: Xi, Cina sosterrà spirito olimpico, pace e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha accolto oggi in un banchetto di benvenuto gli ospiti che si sono recati a Pechino per l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, ringraziando i governi, i popoli e le organizzazioni internazionali “che hanno a cuore e sostengono i Giochi olimpici” con la loro presenza nonostante le difficoltà della pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cinese. Xi ha sottolineato che Pechino è diventata da ieri la prima città al mondo a ospitare sia l’edizione estiva (2008) sia quella invernale della manifestazione sportiva e ha ribadito l’impegno per “Giochi verdi, inclusivi, aperti e puliti”. Il leader ha anche ricordato la crescita di popolarità degli sport invernali nel suo Paese, discipline che coinvolgono ormai 300 milioni di cinesi. “Terremo presente l’aspirazione originaria del movimento olimpico e sosterremo insieme la pace nel mondo”, ha dichiarato Xi nel suo brindisi. “Promuoveremo lo spirito del movimento olimpico e affronteremo attraverso la solidarietà le sfide comuni della comunità internazionale”, ha proseguito. “Agiremo secondo lo scopo del movimento olimpico e perseguiremo continuamente il progresso umano”, ha concluso il presidente della Cina.(Cip)