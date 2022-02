Algeria-Francia: ministro Esteri Lamamra, relazioni con Parigi in "fase ascendente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Francia e Algeria sono "in una fase ascendente". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, in un'intervista congiunta alle emittenti "France 24" e "Rfi", a margine del vertice dell'Unione africana. "Siamo in una fase ascendente e speriamo che vada sempre meglio", ha affermato il capo della diplomazia algerina, assicurando che i presidenti di Algeria e Francia, rispettivamente Abdelmadjid Tebboune ed Emmanuel Macron hanno "un ottimo rapporto personale, cordiale e di fiducia". Tuttavia, ha puntualizzato Lamamra, "questo non basta a mascherare alcuni problemi". Sul divieto di sorvolo dell'Algeria agli aerei militari francesi, Lamamra ha chiarito che si tratta di una "misura tecnica che non è destinata a durare per sempre". Nell'intervista Lamamra ha parlato di una proposta di mediazione dell'Algeria tra Mali e la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao), sottolineando che “finché gli sforzi algerini saranno in corso, ciò avrà un effetto sospensivo sull'applicazione delle sanzioni” della Cedeao. "Stiamo aspettando che il governo maliano e le autorità della Cedeao ci dicano se sono pronte a negoziare", ha aggiunto. Infine, Lamamra ha ribadito l'opposizione dell'Algeria allo status di osservatore concesso a luglio dall'Unione africana a Israele. Questa decisione, "presa senza consultazioni preventive, mette a repentaglio la solidarietà che deve esistere tra le nazioni africane", ha concluso. (Frp)