Business news: Spagna, nel 2021 per CaixaBank utile di 5,2 miliardi di euro

- La banca spagnola Caixabank ha chiuso l'esercizio 2021 con un utile di 5,2 miliardi di euro grazie alla fusione con Bankia. Escludendo questo effetto, l'utile attribuibile è stato di 2,3 miliardi di euro rispetto a 1,3 miliardi del 2020. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". Il presidente di CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha affermato in un comunicato che la posizione di profitto e capitale permetterà alla banca di pagare più di 1,1 miliardi di dividendi nei prossimi mesi, pari al 50 per cento del profitto ottenuto. Solo nel quarto trimestre, Caixabank ha guadagnato 554 milioni di euro, di cui 125 milioni corrispondono alle voci straordinarie della fusione. L'amministratore delegato dell'istituto di credito, Gonzalo Gortazar, ha sottolineato che il gruppo è stato in grado di "completare con successo" l'integrazione di CaixaBank e Bankia e allo stesso tempo completare un anno "molto positivo", soprattutto nella gestione del risparmio a lungo termine. (Spm)