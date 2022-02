Business news: Germania, accordo tra Airbus e Ig Metall

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio aerospaziale europeo Airbus e il Sindacato dei metallurgici tedesco (Ig Metall) hanno raggiunto un accordo sulla ristrutturazione della produzione di aeromobili civili in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, l'intesa pone fine al contrasto tra le parti ed esclude che l'organizzazione dei lavoratori attui gli scioperi minacciati. E' nota l'intenzione del consorzio di combinare l'assemblaggio di fusoliere e strutture degli aerei in una nuova controllata. A essere interessate dall'operazione sarebbero le sedi di Airbus a Stade, Brema e Nordenham, parte degli impianti di Amburgo e la controllata Premium Aerotec con tre dei quattro stabilimenti di Augusta. Inoltre, l'azienda vuole vendere a un investitore la produzione di componenti presso Premium Aerotec ad Augusta, a Varel e in Romania. (Geb)