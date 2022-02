Business news: Boursorama in trattative escluse con Ing per acquisire portafoglio clienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boursorama, banca on line di proprietà del gruppo francese Société Generale, ha aperto delle trattative escluse con Ing per acquisire il suo portafoglio clienti. "L'accordo definitivo riguarderebbe la banca del quotidiano, i libretti, l'assicurazione sulla vita e i conti in Borsa", ma non includerebbe i crediti immobiliari e i crediti al consumo, si legge nel comunicato. "Siamo convinti che Boursorama possa apportare la migliore alternativa bancaria ai clienti di Ing interessati ad un modello 100 per cento mobile, sensibile alle nostre promesse di costi più bassi del mercato con un'esperienza digitale riconosciuta su un'offerta completa di prodotti performanti", ha affermato nella nota il direttore generale di Boursorama, Benoit Grisoni. (Frp)