Business news: Bnp Paribas finalizza acquisizione di Floa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo bancario francese Bnp Paribas ha annunciato la finalizzazione dell'acquisizione della banca on line Floa dai gruppi Casino e Credit Mutuel. "Questa operazione permette a Bnp Paribas di rafforzare il suo portafoglio di soluzioni innovative in materia di pagamento e di credito per apportate un'offerta completa ai suoi clienti in Europa", ha affermato in un comunicato Thierry Laborde, vice-direttore generale di Bnp Paribas. L'operazione si inserisce anche "nel quadro delle forti ambizioni del gruppo di accelerare questo settore", ha aggiunto il dirigente. L'acquisizione di Floa per 258 milioni di euro è stata annunciata a luglio. (Frp)