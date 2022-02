Business news: Spagna, a Ferrovial e Copasa lavori tangenziale in Galizia per 29,3 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La joint venture formata da Ferrovial e Copasa eseguirà i lavori per 29,3 milioni di euro sul primo tratto della tangenziale nord, tra Eirasvedras e Quintela in Galizia. Lo riferisce il quotidiano "La Voz de Galicia", secondo cui la commissione aggiudicatrice del ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana ha concluso che l'offerta presentata da Ferrovial e Copasa era la migliore delle 17 presentate per il contratto. La tangenziale nord è una nuova strada che servirà come primo tratto dell'autostrada di Lugo (A-56) e libererà il traffico sulla strada nazionale 120. (Spm)