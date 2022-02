Business news: Iberdrola e Caf si alleano per promuovere idrogeno verde nel trasporto ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iberdrola e il gruppo Caf hanno formato un'alleanza per promuovere l'uso dell'idrogeno verde nel settore ferroviario e nel trasporto passeggeri. Secondo quanto riferito in un comunicato, questo accordo tra le due aziende spagnole nasce dalla convinzione di offrire soluzioni complete di mobilità sostenibile, che vanno dalla fornitura di materiale rotabile e infrastrutture di rifornimento, agli impianti di produzione di idrogeno verde e alle infrastrutture di energia rinnovabile. Attualmente, in Spagna ci sono linee ferroviarie con tratti difficili da elettrificare, dove vengono utilizzati treni alimentati da combustibili fossili e, pertanto, Iberdrola e Caf intendono promuovere soluzioni integrali che permettano di sostituire questi treni senza la necessità di introdurre grandi modifiche. Nel mese di aprile di quest'anno, è previsto l'inizio dei test del nuovo treno sviluppato da Caf nel suo stabilimento di Saragozza nell'ambito del progetto FchrRail che sarà alimentato da idrogeno verde fornito da Iberdrola dall'impianto di quest'ultima a Barcellona. (Spm)