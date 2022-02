Business news: Scozia, Ferrovial costruirà parco solare da 15 MW all'aeroporto di Glasgow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di costruzioni spagnola Ferrovial che ha una partecipazione del 50 per cento in consorzio con Macquarie European Infrastructure nella gestione dell'aeroporto di Glasgow creerà un parco solare da 15 MW, il più grande in un aeroporto scozzese che si estenderà su una superficie di più di 120 mila metri quadrati. Lo riferisce il quotidiano "El Espanol". Il parco è già nelle prime fasi di sviluppo, soggetto a pianificazione, e dovrebbe essere operativo entro l'estate del 2023. L'impianto si aggiunge a una serie di iniziative che l'aeroporto e il suo gruppo madre, Ags Airports, sta intraprendendo per raggiungere le emissioni nette zero. Ags, inoltre, è nella fase finale di un processo di acquisizione di servizi Internet of Things (Iot) per ridurre il suo consumo energetico complessivo attraverso l'uso della tecnologia digitale, l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale. (Rel)