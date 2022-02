Business news: Spagna, operatori autostradali chiedono risarcimenti per stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose imprese concessionarie di autostrade e superstrade in Spagna hanno lanciato un'offensiva nei Tribunali contro lo Stato per chiedere un risarcimento per l'impatto sul traffico delle misure emergenziali decretate dal governo spagnolo il 14 marzo 2020 per la pandemia del coronavirus. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", il silenzio amministrativo è stato la risposta maggioritaria ai reclami presentati dagli operatori il che si traduce nel loro rifiuto. La perdita di entrate per le concessionarie autostradali aveva raggiunto fino all'80 per cento rispetto ai livelli del 2019. Attraverso un decreto legge, il ministero dei Trasporti spagnolo ha definito nel luglio 2020 i requisiti per il riequilibrio economico delle concessioni autostradali e delle superstrade, pur senza riconoscere le cause di forza maggiore, come hanno sostenuto e continuano a fare le società. (Spm)