Business news: Svezia, Volvo e Northvolt costruiranno stabilimento produzione batterie elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica svedese Volvo e il produttore di batterie Northvolt costruiranno uno stabilimento di produzione congiunto a Goteborg, nella Svezia occidentale. Lo hanno reso noto le due società, rilevando come il nuovo impianto da 50 gigawattora (GWh) creerà fino a tremila posti di lavoro e produrrà celle per le batterie specificamente sviluppate per l'uso nelle auto elettriche pure di prossima generazione Volvo e Polestar. Lo scorso anno, le due aziende avevano annunciato piani per una joint venture per lo sviluppo di batterie per auto elettriche, inclusa la creazione di una gigafactory per la produzione e un centro di ricerca e sviluppo, per un investimento totale di circa 30 miliardi di corone svedesi (2,88 miliardi di euro). (Sts)