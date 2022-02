Business news: Rosneft e Cnpc firmano accordo fornitura 100 milioni tonnellate di petrolio in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Rosneft e la China National Petroleum Corporation (Cnpc) hanno firmato un accordo per la fornitura di 100 milioni di tonnellate di petrolio in dieci anni per la lavorazione presso le raffinerie cinesi. Lo si evince dall'elenco dei documenti sottoscritti durante l'incontro del presidente russo Vladimir Putin a Pechino con l'omologo cinese Xi Jinping. Nella nota pubblicata in merito da Rosneft, si specifica che l'invio di petrolio avverrà attraverso oleodotti situati in Kazakhstan. Inoltre Rosneft e Cnpc hanno deciso di collaborare nel campo delle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2 e nella riduzione delle emissioni di gas serra. (Rum)