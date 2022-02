Business news: Francia, operatore elettricità, rimaniamo vigili su forniture a fine febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la Rete del trasporto elettrico (Rte) che gestisce le forniture di corrente ha annunciato che rimarrà "vigile" sugli approvvigionamenti durante la fine di questo inverno a causa dei reattori nucleare attualmente bloccati nel Paese. La disponibilità a breve termine "del parco nucleare sarà dell'ordine di 50 GW a inizio febbraio poi diminuirà progressivamente per stabilirsi tra 38 e 46 GW alla fine del mese avvicinandosi ai livelli dello scorso inverno", ha spiegato Rte. Secondo il programma, a febbraio rimarranno fermi tra i 9 e i 13 per lavori di manutenzione su un totale di 56. (Frp)