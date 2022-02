Governo: Brunetta, basta bipolarismo, nel 2023 riformisti uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna avviare un dibattito per tornare a un sistema di tipo proporzionale, serio e corretto verso la governabilità. La coalizione recente di centrodestra sembra non esistere più. Il mio sogno è riunire le culture politiche europeiste". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in un'intervista a la Repubblica. "Forza Italia nacque raccogliendo l'eredità composita di quel blocco democratico-cristiano, socialista, repubblicano e liberale, che passò alla storia con il nome di 'centrosinistra'. Forza Italia ha vinto fin quando ha mantenuto questi suoi tratti inclusivi, centristi, riformisti e moderati, svolgendo il ruolo di partito federatore del centrodestra. Forza Italia ha perso, al contrario, leadership e consensi, quando ha assunto posizioni appiattite sulla 'destra-destra', rappresentata dal 2018 in poi dal sovranismo della Lega di Matteo Salvini e dal nazionalismo di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. E siamo passati dal 35 al 5 per cento", aggiunge Brunetta, secondo cui la coalizione recente di centrodestra, ultima figlia del bipolarismo 'bastardo' e di quello stare 'o di qua o di là', sembra non esistere più. "Il mio sogno è tornare alla geniale intuizione di Berlusconi, quello di riunire tutte e tre le culture politiche italiane che guardano all'Europa. Tre filoni che hanno in Mattarella e in Draghi, che a quelle famiglie appartengono, i migliori interpreti e garanti. Con l'azione politica, l'ethos e il cuore. Ethos e cuore fondamentali che mi hanno sconvolto, sentendo le straordinarie parole, non una fuori posto, ai funerali di David Sassoli", dichiara ancora Brunetta. (Rin)