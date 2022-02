Brasile: Corte dei conti apre indagine su spese Bolsonaro con carta di credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di conti del Brasile, (Tcu) ha aperto un'indagine per verificare eventuali irregolarità sulle spese effettuate dal presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, con la carta di credito della presidenza. L'investigazione è stata avviata su richiesta del senatore Fabiano Contarato del Partito dei lavoratori (Pt), secondo il quale negli ultimi anni, c'è stato un "notevole aumento" della spesa con la carta di credito del presidente e questo "ha sollevato sospetti" su un possibile uso improprio delle risorse pubbliche. "L'attuale amministrazione sta utilizzando le carte istituzionali indiscriminatamente e con poca responsabilità fiscale, il che contrasta con la grave situazione in cui vivono i conti pubblici del governo federale", scrive nella richiesta il senatore. Secondo Contarato, mentre il governo federale promuove tagli alla spesa per l'ambiente e il patrimonio nazionale, "la spesa per le carte aziendali non fa che aumentare". "Tra il 2019 e il 2021, cioè in un arco di 3 anni, sono stati spesi circa 30 milioni di real, una cifra superiore del 19 per cento rispetto a quella spesa nei 4 anni del precedente governo di Dilma Rousseff (e poi Michel Temer).(Brb)