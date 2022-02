Usa: Biden firma ordine esecutivo a favore contratti sindacali nel settore edile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo volto a rafforzare i posti di lavoro sindacalizzati nel settore edile, espandendo l'uso da parte del governo federale degli accordi di contrattazione collettiva tra sindacati e appaltatori nei cantieri. Lo scrive il quotidiano “The Hill”. "L'ordine esecutivo che firmo oggi contribuirà a garantire che costruiamo un'America migliore, la costruiamo bene e la costruiamo in tempo, e la costruiamo in modo più economico di quanto sarebbe stato altrimenti", ha detto Biden, precisando che che gli accordi di contrattazione collettiva, noti come contratti di lavoro a progetto (Pla), hanno lo scopo di "aiutare a disinnescare i problemi prima che sorgano". L’ordine esecutivo richiederà l'uso di Pla su progetti di costruzione federali superiori a 35 milioni di dollari e impone al dipartimento del Lavoro e all'ufficio per il Bilancio di gestione di elaborare una strategia di formazione per la forza lavoro di quasi 40 mila dipendenti sull'attuazione della nuova politica.(Nys)