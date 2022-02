Business news: Russia, Gazprom estende contratti fornitura e transito gas a Bielorussia per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom e la filiale bielorussa Transgaz Belarus hanno esteso i contratti per la fornitura ed il trasporto di gas russo verso l'ex repubblica sovietica per il 2022. Il costo dei servizi per il trasporto di gas naturale attraverso il territorio della Bielorussia nel 2022 sarà di circa 250 milioni di dollari, mentre il prezzo stimato del gas fornito ammonta complessivamente a 2,44 miliardi di dollari, ovvero 128,52 dollari per mille metri cubi. Nel corso di quest'anno Gazprom prevede di consegnare alla Bielorussia poco più di 19 miliardi di metri cubi di gas, in calo rispetto ai 20,6 miliardi inviati nel 2021, secondo stime preliminari. (Rum)