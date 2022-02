Business news: Svezia, per gruppo H&M utili maggiori del previsto fra settembre e novembre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo svedese H&M, attivo nel settore dell'abbigliamento, ha riportato un aumento degli utili maggiore del previsto per il periodo settembre-novembre 2021. Lo ha reso noto la stessa azienda, rilevando come l'utile al lordo delle imposte è cresciuto a 6 miliardi di corone (572,1 milioni di dollari) dai 3,67 miliardi dell'anno precedente, il quarto trimestre fiscale. "Il forte risultato del trimestre è principalmente il risultato di collezioni ben accolte dal pubblico, con più vendite a prezzo pieno, ribassi inferiori e un buon controllo dei costi", ha affermato il gruppo in una nota. H&M ha proposto un dividendo ordinario di 6,50 corone per azione da pagare in due rate e l'autorizzazione per un programma di riacquisto di azioni da 3 miliardi di corone. (Sts)