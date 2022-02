Business news: Germania, entrate in aumento dell'11,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del governo federale, dei Laender e dei comuni della Germania sono aumentate nel 2021 dell'11,5 per cento su base annua a 761 miliardi di euro, superando i 735,9 miliardi di euro del 2019 come anno precedente alla crisi del coronavirus. È quanto comunicato dal ministero delle Finanze tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il Covid-19 ha provocato nel 2020 un declino significativo dell'economia e quindi del gettito fiscale della Germania. Tuttavia, secondo il ministero delle Finanze tedesco, “nella primavera del 2021 è iniziata una notevole ripresa”. In particolare, le entrate delle imposte comunali sono cresciute di oltre l'80 per cento. Al tempo stesso, sono scese le imposte federali, principalmente a causa dell'abolizione del contributo di solidarietà per la maggior parte dei tedeschi. Poiché durante la pandemia di coronavirus le persone hanno guidato e viaggiato di meno nel secondo anno della pandemia, a diminuire è stato anche il gettito derivante dalla tassazione dei carburanti. (Geb)