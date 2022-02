Business news: riserve gas in impianti stoccaggio europei scendono al 39,65 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello delle riserve di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei (Ugs) in Europa è sceso al 39,65 per cento, come risulta dai dati dell'associazione che rappresenta gli interessi degli operatori europei delle infrastrutture del gas, Gas Infrastructure Europe. Si tratta di un livello pari a 15,6 punti percentuali al di sotto della media degli ultimi cinque anni. Inoltre è emerso come il consumo di gas dagli impianti Ugs europei per il mese corrente sia superiore di un terzo rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Gli analisti sostengono che questa dinamica sia influenzata dagli alti prezzi del gas sui mercati europei, il che induce i consumatori continentali ad usufruire del gas già immagazzinato, riducendo gli acquisti di nuovo carburante. (Beb)