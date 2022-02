Business News: Regno Unito, TotalEnergies cede partecipazione nei campi di gas nel West of Shetland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies ha annunciato la cessione a Kistos Energy Limited della sua partecipazione del 20 per cento nei campi di gas nelle isole scozzesi West of Shetland, insieme a degli interessi detenuti in alcun licenze di esplorazione nella zona. L'operazione ha un valore di 125 milioni di dollari a cui si aggiungono "due pagamenti contingenti", con il primo che "può raggiungere 4 milioni di dollari in funzione dei prezzi del gas nel 2022 e il secondo in caso di sviluppo di una scoperta su un permesso di esplorazione", si legge in una nota. Sempre nel comunicato, si sottolinea che "la transazione è sottomessa all'approvazione delle autorità del Regno Unito". (Rel)