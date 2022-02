Business news: Norvegia, compagnia Equinor posticipa riapertura impianto gas di Melkoya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica norvegese Equinor ha posticipato nuovamente la riapertura dell’impianto per il gas di Melkoya, fortemente danneggiato da un incendio nel settembre 2020. L’impianto avrebbe dovuto riaprire alla fine di marzo prossimo, ma gli amministratori di Equinor hanno spostato la data al 17 maggio, citando fra le motivazioni anche le restrizioni anti Covid, come il distanziamento e le quarantene. “Lavoriamo costantemente per riaprire l’impianto nei tempi stabiliti, ma le sfide legate alle restrizioni per la pandemia ci impongono di impiegare più tempo per preparare la struttura nel contesto di operazioni più stabili e sicure”, ha detto un rappresentante di Equinor, citato in un comunicato stampa dell’azienda norvegese. Situato all’altezza di Hammerfest, nell’estremo nord della Norvegia, l’impianto di Melkoya riceve e processa il gas naturale che arriva dal giacimento di Snohvit, nel Mare di Barents. (Sts)