Business news: Spagna, nel 2021 per Santander utile di 8,1 miliardi di euro

- La banca spagnola Santander nel 2021 ha ottenuto un utile di 8,12 miliardi di euro, rispetto alla perdita storica di 8.77 miliardi del 2020 quando aveva fatto imponenti aggiustamenti contabili a causa della pandemia del coronavirus. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". Escludendo l'onere di 530 milioni di euro per i costi di ristrutturazione nel primo trimestre, l'utile ordinario nel 2021 sarebbe di 8,65 miliardi di euro, superiore del 70 per cento a quello dell'anno precedente. Per queste ragioni la banca ha comunicato che intende rafforzare la remunerazione degli azionisti al di sopra del 40 per cento. Santander ha annunciato a settembre un payout intermedio di 1,7 miliardi di euro, con un dividendo in contanti di 4,85 centesimi per azione e un riacquisto di azioni per 841 milioni di euro. (Spm)