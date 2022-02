Business news: produzione petrolio in Russia sale del 7,9 per cento annuo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume della produzione di condensati di petrolio e gas in Russia a gennaio è aumentato del 7,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2021, attestandosi a 46,53 milioni di tonnellate. Lo riporta il Dipartimento centrale di spedizione del complesso di combustibili ed energia russo, aggiungendo che la produzione media giornaliera è di 11 milioni di barili. Tra le compagnie petrolifere russe, al primo posto per volumi di produzione dall'inizio di quest'anno c'è Rosneft, con 14,31 milioni di tonnellate, seguita da Lukoil con 6,82 milioni e da Surgtneftegaz con 5,17 milioni di tonnellate. Altre compagnie energetiche autorizzate allo sfruttamento del sottosuolo, tra cui Gazprom in associazione temporanea di imprese con investimenti esteri, hanno prodotto 7,83 milioni di tonnellate di condensato di petrolio e gas a gennaio. (Rum)