Business news: Spagna, nel 2021 per Bbva utile di 4,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 la banca spagnola Bbva ha ottenuto un utile di 4,65 miliardi di euro, rispetto a 1,3 miliardi di euro del 2020. Solo nel quarto trimestre, Bbva ha guadagnato 1,34 miliardi di euro. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". Il margine d'interesse da settembre a dicembre è stato di 3,97 miliardi di euro. Per quanto riguarda la remunerazione degli azionisti, la banca ha approvato un pagamento supplementare di 0,23 euro lordi per azione in contanti in relazione agli utili del gruppo nel 2021 che sarà effettuato ad aprile. (Spm)