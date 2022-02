Business news: Shell, aumento di dividendi del 4 per cento grazie a crescita profitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Shell ha aumentato i dividendi e riacquisti di azioni dopo che i profitti del quarto trimestre del 2021 sono saliti a 6,4 miliardi di dollari, grazie all'aumento dei prezzi del petrolio e del gas. Shell ha reso noto in un comunicato che prevede di aumentare il dividendo del 4 per cento nel primo trimestre del 2022 a 0,25 dollari per azione. La società ha anche annunciato che riacquisterà azioni per un valore di 8,5 miliardi di dollari nella prima metà del 2022, inclusi 5,5 miliardi di dollari dalla vendita delle sue attività di scisto del Permiano negli Stati Uniti. "Il 2021 è stato un anno importante per Shell", ha dichiarato l'amministratore delegato della compagnia, Ben van Beurden. (Rel)