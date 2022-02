© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il gruppo francese Vinci, specializzato nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture ha registrato un utile netto di 2,6 miliardi di euro, il 20 per cento in meno rispetto ai livelli pre-Covid del 2019 ma il 109 per cento in più su base annua. I ricavi, invece, sono aumentati del 14 per cento su un anno arrivando a 49,4 miliardi, il 3 per cento in più rispetto al 2019.(Frp)