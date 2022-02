© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- L'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa all'open day settimanale dedicato alle vaccinazioni anti Covid per i più fragili presso gli Ifo. Presenti il Direttore generale di Ifo – Regina Elena e San Gallicano, Marina Cerimele e il Direttore scientifico del San Gallicano, Aldo Morrone. Roma, ambulatori del San Gallicano, ingresso da Via Fermo Ognibene, 23. (ore 10:30) (segue) (Com)