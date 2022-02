Usa: assalto al Congresso, repubblicani censurano legislatori Cheney e Kinzinger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato nazionale del Partito repubblicano statunitense ha approvato senza discussioni una risoluzione di censura nei confronti dei deputati Liz Cheney e Adam Kinzinger, entrambi “colpevoli” di aver preso parte alla commissione d’inchiesta formata dalla Camera dei rappresentanti per far luce sulla rivolta del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti, quando un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump attaccò Capito Hill per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, precisando che la risoluzione definisce gli eventi relativi all'insurrezione come "discorso politico legittimo". Nel documento si legge che i due legislatori stavano "partecipando a una persecuzione guidata dai democratici nei confronti dei cittadini comuni coinvolti in discorsi politici legittimi" dalle loro posizioni di spicco nel comitato ristretto della Camera, di cui Cheney – figlia dell’ex vicepresidente repubblicano Dick Cheney – ricopre la carica di vicepresidente. In una dichiarazione alla “Cnn”, la presidente del comitato repubblicano, Ronna McDaniel, ha precisato che nella definizione di “discorso politico legittimo” bisogna distinguere tra coloro che non hanno commesso violenze il 6 gennaio e coloro che invece l'hanno fatto. "Liz Cheney e Adam Kinzinger hanno superato il limite", ha detto McDaniel. "Hanno scelto di unirsi a Nancy Pelosi (presidente democratica della Camera) in una persecuzione guidata dai democratici verso cittadini comuni che si sono impegnati in discorsi politici legittimi che non avevano nulla a che fare con la violenza in Campidoglio", ha aggiunto. La mossa di censurare Cheney e Kinzinger, che rispettivamente rappresentano Wyoming e Illinois, non ha precedenti e segna la prima volta in cui il partito critica in maniera così netta un repubblicano in carica al Congresso. Il bilancio dell’assalto al Congresso è di nove morti e centocinquanta agenti feriti.(Nys)