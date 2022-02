Usa: Pence contro Trump su assalto al Congresso, "non potevo ribaltare risultati elezioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha criticato apertamente l'ex presidente, Donald Trump, rimproverandogli di aver fatto credere ai suoi sostenitori che lo stesso Pence - nella sua funzione di presidente del Senato - avrebbe potuto ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali vinte dal democratico Joe Biden a novembre 2020. Lo riferisce il “New York Times”, sottolineando che Pence ha definito l'idea come "non americana". L’ipotesi che Pence potesse in qualche modo opporsi alla certificazione del voto elettorale da parte del Congresso è stata una delle ragioni che hanno portato, il 6 gennaio 2021, all’assalto al Campidoglio da parte di alcuni sostenitori trumpiani. Alcuni di loro, infatti, incitavano l'allora vicepresidente ad usare la sua autorità per fermare la transizione di potere, essendo convinti che le elezioni erano state macchiate da brogli. "Ci sono persone nel nostro partito secondo le quali io, in qualità di presidente della sessione congiunta del Congresso, avevo l'autorità unilaterale di rifiutare i voti del collegio elettorale. E questa settimana ho sentito il presidente Trump affermare che avevo il diritto di rovesciare le elezioni”, ha detto Pence a un evento della Federalist Society in Florida. "Il presidente Trump ha torto: non avevo il diritto di ribaltare le elezioni", ha continuato l’ex numero due dell’amministrazione Usa. "La sovranità appartiene al popolo americano e solo al popolo americano. Francamente non c'è idea più antiamericana del ritenere che chiunque possa scegliere il presidente americano”, ha aggiunto Pence. "Secondo la Costituzione, non avevo il diritto di cambiare l'esito delle nostre elezioni, come Kamala Harris non avrà il diritto di ribaltare le elezioni quando li avremo battuti nel 2024", ha detto Pence in riferimento alle prossime presidenziali. (segue) (Nys)