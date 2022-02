Ecuador: depenalizzazione aborto in caso di stupro, il parlamento rinvia decisione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo formulato un progetto con criteri e argomenti tecnici e scientifici, al fine di fornire uno strumento efficace alla società", ha affermato la deputata Johanna Moreira, presidente della commissione Giustizia. Tuttavia, nel corso del dibattito, alcuni deputati hanno denunciato la incostituzionalità della eventuale legge del parlamento, evidenziando la necessità di riformare della Costituzione per incorporare la legge, dal momento che l'articolo 45 della Magna Carta indica che la vita è garantita fin dal concepimento. Lo riferisce il quotidiano "El Telegrafo", secondo cui dibattiti si sono registrati anche in merito ai limiti temporali dell'aborto per stupro. Il testo indica fino a 20 settimane di gestazione nelle donne sopra i 18 anni e fino a 22 nelle minorenni. Al termine del dibattito, che ha contato almeno 40 interventi, Moreira ha chiesto al presidente della Camera, Guadalupe Llori, un periodo di otto giorni affinché la commissione possa preparasse una nuova relazione finale con i contributi raccolti nel dibattito. (segue) (Brb)