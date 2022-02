Business news: Spagna, nel 2021 Ohla ha venduto diverse attività per superare crisi finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di costruzioni spagnola Ohla ha dedicato gli ultimi mesi dello scorso anno alla vendita di alcune attività come il 49 per cento dell'Old War Office di Londra per 97 milioni di euro al suo partner indiano Hinduja, il 33,3 per cento dell'ospedale di Toledo per 74,6 milioni di euro all'olandese Dif. A ciò si aggiunge il 25 per cento del Centro ospedaliero dell'Università di Montreal alla lussemburghese Bbgi per 62 milioni di euro e il 65 per cento di Aguas de Navarra alla spagnola Kc per 25 milioni di euro. Secondo il quotidiano "El Espanol", queste operazioni dovrebbero consentire a Ohla di chiudere l'esercizio del 2021 con una liquidità netta di 138 milioni di euro rispetto a un debito netto di 84 milioni del 2020. Per affrontare la crisi che ha caratterizzato l'azienda per diversi anni, la scorsa estate Ohla ha presentato un piano di ristrutturazione alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) spagnola che includeva un impegno a non pagare dividendi ai suoi azionisti fino alla scadenza dell'ultima delle obbligazioni ristrutturate, cioè il 31 marzo 2026. (Spm)