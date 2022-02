Business news: Ryanair, perdite per 96 milioni di euro in quarto trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo trimestre del 2021, la compagnia aerea lowcost Ryanair ha riportato una perdita di 96 milioni di euro. Lo ha reso noto la stessa azienda irlandese, rilevando come il risultato dello scorso trimestre sia in linea con le stime condotte in precedenza. La compagnia aerea aveva perso 306 milioni di euro nell'ultimo trimestre del 2020, mentre l'anno precedente aveva realizzato un utile di 88 milioni. La perdita prevista da Ryanair per l'intero esercizio finanziario, che si concluderà il 31 marzo, dovrebbe aggirarsi tra i 250 e i 450 milioni di euro. L'amministratore delegato Michael O'Leary ha affermato che mentre nelle ultime settimane c'è stato un "forte rimbalzo" nelle prenotazioni quando le preoccupazioni sulla variante Omicron hanno iniziato a svanire, le prospettive sono rimaste estremamente incerte. "Sebbene le prenotazioni di recente siano migliorate, in seguito all'allentamento delle restrizioni di viaggio, la curva di prenotazione rimane molto in ritardo e ravvicinata, quindi il traffico del quarto trimestre richiede uno stimolo significativo a prezzi più bassi", ha affermato O'Leary. (Rel)