Business news: Germania, Daimler diventa Mercedes-Benz Group

- Il conglomerato automobilistico tedesco Daimler ha assunto la denominazione Mercedes-Benz Group, a seguito della scissione della divisione camion e autobus, divenuta indipendente il primo dicembre 2021 come Daimler Truck. Per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, con il nuovo nome di Daimler, l'amministratore delegato Ola Kallenius, “completa una profonda ristrutturazione” dell'azienda. Il tradizionale marchio con la stella dovrebbe essere utilizzato come nominativo del gruppo per renderlo più attraente, ha dichiarato l'Ad. Secondo Kallenius, “l'attenzione per Mercedes è aumentata negli ultimi 12-18 mesi”. L'obiettivo è affermare Mercedes-Benz come marchio di lusso. (Geb)