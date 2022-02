Business news: Russia, Sberbank effettua test tecnologici per contrastare possibili sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca statale russa Sberbank ha effettuato test tecnologici nel contesto di possibili nuove sanzioni statunitensi. Lo riporta il quotidiano economico russo "Kommersant". In particolare Sberbank ha simulato la disconnessione della banca dal supporto per fornitori di software ed elettronica occidentali, tra cui Microsoft, Nvidia, VMware, Sap, Oracle e Intel. Una fonte di "Kommersant" ha aggiunto che Sberbank sta pianificando un acquisto su larga scala di server e sistemi di archiviazione dati. La stessa Sberbank, così come altre grandi banche russe, tra cui Vtb, Gazprombank, Promsvjazbank e Alfa-Bank, non hanno confermato né smentito questo tipo di esercitazioni. Le autorità statunitensi hanno avvertito i produttori di microprocessori di un possibile divieto di fornitura di microelettronica alla Russia in caso di invasione dell'Ucraina o esasperazione delle tensioni nella regione. (Rum)